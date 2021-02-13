Rusya'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi

Rusya'nın hemen hemen tüm bölgelerinde 3 gündür yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ülkede hayat neredeyse durma noktasına geldi.

Ülkenin doğusundaki bölgelerde yağışlar nedeniyle elektrik ve ısınma gibi temel konularda sorunlar yaşandığı öğrenilirken, kuzeydeki Sibirya bölgesinde yalnızca kırsal bölgelerde ulaşım konusunda sorunlar yaşandığı aktarıldı. Rusya'nın en az yağış alan güney bölgelerinde de kar yağışı etkisini sürdürürken, başkent Moskova'da kar yağışı nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Kentte kar yağışının bazı noktalarda 1 metreye ulaştığı, bazı bölgelerde ise 25 santimetre civarında olduğu öğrenildi. Moskova'dan havalanması beklenen 50'ye yakın yolcu uçağının uçuşlarının durdurulduğu, bu sayının artmaya devam ettiği belirtildi.

Başkentte 60 bin kişilik kar ekibi kuruldu

Moskova'da toplu taşıma ve karayolu ulaşımında aksaklıklar meydana gelirken, Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Petr Biryukov alınan tedbirler ile ilgili yaptığı açıklamada, “1 buçuk gün içinde 30 santimetreden fazla kar yağdı. Tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalarımızda zorlanıyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde 60 bin personel ve 13 bin 500 kar temizleme araçlarıyla sürdürüyoruz. Kar yağışı bazı noktalarda 1 metreyi geçti. Yarına kadar 4 santimetreden fazla daha kar yağışının yağması bekleniyor. Bu nedenle yedekte tuttuğumuz 12 bin kişilik ek personeli çalışmalara dahil ediyoruz. Şuana kadar 1 milyon 100 bin metreküp kar kaldırıldı” diye konuştu.

Erhan Altıparmak

