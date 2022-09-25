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Rusya'da kısmi seferberlik karşıtı gösteriler devam ediyor

Rusya'da kısmi seferberlik karşıtı gösteriler devam ediyor
Rusya'da kısmi seferberlik karşıtı gösteriler devam ediyor

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararı protesto edildi. Protesto sırasında gözaltına alınan bir gösterici, kendisine tokat atan polise kafa atarak karşılık verdi.

Rusya’da kısmi seferberlik karşıtı gösteriler devam ediyor - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından patlak veren protestolar sürüyor. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale, Yakutistan, İrkutsk, Reftinsky ve Arhangelsk'de eşlerini ve çocuklarını askere göndermek istemeyen kadınlar sokağa indi. Kadınlar, "Çocuklarımızı neden götürüyorsunuz?" diye bağırarak, "Kime saldırıldı? Rusya'ya mı saldırıldı? Ukrayna'ya saldıran bizdik. Rusya Ukrayna'ya saldırdı! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı. Zaman zaman göstericiler ile polis arasında tansiyon yükselmesi ile polis göstericilere copla müdahale etti. Protesto sırasında 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan bir gösterici ise kendisine tokat atan polise kafa atarak karşılık verdi.

Rusya merkezli insan hakları ve medya projesi OVD-Info, Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası ülkenin dört bir yanında başlayan gösterilerde bugüne kadar 2 bin 247 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Erhan Altıparmak
 

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