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Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor

Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor
Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor

Rusya'da kısmi seferberlik nedeniyle göreve çağrılan yedek askerler ülkenin farklı noktalarında eğitimlerine devam ediyor.

Rusya'da kısmi seferberlikle göreve çağrılan yedek askerlerin eğitimleri sürüyor - Tıkla İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından teslim olan askerlerin eğitimi sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki Güney Askeri Bölgelerinde ve Avrupa'ya sınırlarının bulunduğu Batı bölgelerinde yoğunlaşan eğitimlerde askerler silahlı eğitim almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Donbass bölgesine sınırı bulunan Rostov bölgesindeki eğitim sahasında yedek askerlere tıbbi ve teorik eğitimler de veriliyor. Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi'nde kısmi seferberlik ile askere alınanlar, hafif makineli Kalaşnikov silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor. Ülkenin orta kesimindeki Lengrad bölgesinde ise eğitime alınan yedek askerlere silahlı eğitimin yanı sıra tank sürüş ve hedef belirleme eğitimleri veriliyor.

Erhan Altıparmak

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