İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'da korona vakası 59'a yükseldi

Rusya'da korona vakası 59'a yükseldi
Rusya'da korona vakası 59'a yükseldi

Rusya'da korona virüs vakasının 59'a yükseldiği açıklandı.

Korona virüsün görüldüğü kişi sayısında her gün artış görüşen Rusya'da dün 8 kişide virüse rastlanıldığı açıklandı. Gün içinde Rusya'nın Kemerovo bölgesinde 2 kişide daha korona virüsü tespit edildiği açıklanırken akşam saatlerine doğru Rusya Koronavirüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada virüs tespit edilen kişi sayısının 59'a yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte Rusya'da 14 kişide Korona virüsü tespit edildiği öğrenilirken bu kişilerden 9'u Moskova'da 1'i Moskova Bölgesi'nde 2 kişinin Kemorovo Bölgesi'nde 1'i St. Petersburg'da ve 1'i Kaliningrad bölgesinde karantina altında tutulduğu ifade edildi.

Erhan Altıparmak



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.