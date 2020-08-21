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Rusya'da korona virüs vaka sayısı 940 bini geçti

Rusya'da korona virüs vaka sayısı 940 bini geçti
Rusya'da korona virüs vaka sayısı 940 bini geçti

Rusya’da son 24 saatte 4 bin 870 korona virüs vakasının daha tespit edilmesi üzerine ülkedeki toplam vaka sayısı 946 bin 976’ya yükseldi.

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı bir milyona yaklaştı. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 4 bin 870 korona virüs vakasının daha tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 946 bin 976'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 169 bin 457 korona virüs hastasının tedavisinin devam ettiği bildirildi. Son 24 saate 5 bin 817 hastanın taburcu edildiği Rusya'da toplam iyileşen vaka sayısı ise 761 bin 330'a yükseldi. Rusya'da son bir gün de 90 kişinin hayatını kaybetmesiyle, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 16 bin 189 oldu.

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