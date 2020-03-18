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Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 147'ye yükseldi

Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 147'ye yükseldi
Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 147'ye yükseldi

Rusya’da korona virüsü taşıyan kişi sayısının 147’ye yükseldiği açıklandı.

Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü vakalarında büyük artış yaşandığı ve sabah son vaka sayısının 114 olduğu belirtildi. Akşam saatlerinde ise korona virüsü taşıyan kişi sayısının 147'ye yükseldiği duyuruldu. Virüsü taşıyan kişilerden 31'inin Moskova'da, 1 kişinin Tomsk'ta, 1 kişinin de Novosibirsk bölgesinde tedavi altına alındığı ifade edildi. 147 kişiden 144'ünün Rus vatandaşı olduğu, 2'sinin Çin vatandaşı ve 1 kişinin İtalya vatandaşı olduğu aktarıldı.

Erhan Altıparmak

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