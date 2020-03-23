Rusya'da korona virüsü vakaları 438'e ulaştı

Rusya'da korona virüsü vakaları 1 günde 71 kişi artarak toplam 438'e ulaştı. Moskova'da bulunan Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada vakaların yine büyük çoğunluğunun Avrupa'dan gelen kişilerde gözlendiği belirtildi.

Ülkedeki ilk korona virüsü taşıyan kişi 19 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Rusya'da görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin tüm izinlerinin iptal edildiği, korona virüsüne karşı gösterdikleri yoğun çaba ve mesai için görevde bulunanların maaşlarına zam yapılacağı açıklanmıştı.

Erhan Altıparmak

