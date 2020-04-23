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Rusya'da koronadan ölenlerin sayısı 555'e çıktı

Rusya'da koronadan ölenlerin sayısı 555'e çıktı
Rusya'da koronadan ölenlerin sayısı 555'e çıktı

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükselirken vaka sayısı ise 60 bini geçti.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor.

Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 555'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 4 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 62 bin 773'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, iyileşerek taburcu olanların sayısının 4 bin 891'e ulaştığı aktarıldı.

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