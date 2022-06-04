İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı

Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı
Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı

Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentindeki bir karakol, henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe verildi. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı - Tıkla İzle

Rusya'nın Habarovsk bölgesindeki Komsomolsk-na-Amure kentinin Pionerskaya Caddesi'ndeki karakol, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Rus medyasına göre zanlı, yanında getirdiği benzin ile önce karakolun kapısından girmeye çalıştı. Kapı kilitli olduğu için içeri giremeyen zanlı, karakolun kapısına bidondaki benzin döktü. Karakolu ateşe veren zanlı daha sonra kayıplara karıştı. Karakolun alevlere teslim olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rus polisi tarafından kısa süre yakalanan 50 yaşındaki zanlı, sorguya alındı. Zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

Erhan Altıparmak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.