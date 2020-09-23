İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'da mahkumlar metrelerce tünel kazarak ceza evinden kaçtı

Rusya'da mahkumlar metrelerce tünel kazarak ceza evinden kaçtı
Rusya'da mahkumlar metrelerce tünel kazarak ceza evinden kaçtı

Rusya’da 6 mahkumun cezaevi içerisinden metrelerce uzunlukta bir tünel kazarak kaçtığı anlaşıldı.

Rusya'da mahkumlar metrelerce tünel kazarak ceza evinden kaçtı - Tıkla İzle

Rusya'ya bağlı Kuzey Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Şamhal kentindeki bulunan 2. Nolu cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen 6 mahkumun uzun süredir bir koğuştan tünel kazmaya başladığı dün gece ise kaçtığı açıklandı. Rusya Soruşturma Komitesi mahkumların kazdığı tünelin cezaevi avlusunun dış kısmında bulunan dereye kadar ulaştığını ve bu mesafenin neredeyse 500 metreyi bulabileceğini aktardı. Mahkumların dün gece saatlerinde harekete geçerek tünele girdiği ve dereden çıkarak uzaklaştığı anlaşıldı. Mahkumların kaçtığı ise sabah saatlerinde fark edildi. Gardiyanların durumu fark ettikten sonra ceza evine ek kuvvetlerin yanı sıra savcıların gönderildiği aktarılırken kaçan mahkumların aranması için çalışma başlatıldığı olayla ilgili ise soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.