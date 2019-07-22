Rusya'da menfez çöktü, yük treni raydan çıktı

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin Sıktıvkar şehrinde aşırı yağışlar nedeniyle menfezin çökmesi sonucu bir yük treni raydan çıktı. Kömür taşıyan tren hareket halindeyken, menfeze ulaşan lokomotifin geçtiği sırada menfezde çökme olduğu, ardından gelen vagonların bazılarının bu çökmeyle birlikte menfeze yuvarlandığı, diğerlerinin ise raylardan çıktığı açıklandı. Rusya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kuzey Batı Araştırma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, tren kazasında kimsenin ölmediği, makinistlerin kazadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Lokomotife bağlı 23 vagonun da raydan çıktığı açıklanırken, bazı vagonların menfeze uçtuğu, bölgenin tren ulaşımına kapatıldığı öğrenildi. Raydan çıkan vagonların çekilmesi için çalışmaların başlatıldığı, tüm vagonlar çekildikten sonra tren yolunda onarım çalışmalarının başlatılacağı açıklandı. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, gün içerisindeki 4 yolcu treni seferinin iptal edildiği, biletli 450 yolcunun otobüslerle gidecekleri yerlere taşınmaya başlandığı aktarıldı.

Erhan Altıparmak

