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Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları

Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları
Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları

Rusya’nın başkenti Moskova’da hızla giden metronun önüne atlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları - Tıkla İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki bir metro, Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna doğru yaklaşmaya başladı. Hızını hafifçe düşürmeye başlayan vatman bir anda dehşeti yaşadı. Durakta kalabalık arasında bekleyen Georgy Vashalomidze adlı erkek, bir anda kendisini metronun önüne attı.

Seyir halindeki metronun altında kalan Vashalomidze olay yerinde hayatını kaybetti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde, Vashalomidze'nin güvenlik şeridine doğru yaklaştığı, metronun istasyona giriş yapmasıyla kendisini raylara bıraktığı görüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan vatman ve bazı görevliler, Vashalomidze'nin metronun önüne atladığının tespit edilmesiyle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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