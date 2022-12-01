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Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı

Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı
Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da metroda bir kadın, telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle başka bir kadın yolcuyu yüzünden bıçakladı.

Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı - Tıkla İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Govorovo metro istasyonundan Minskaya'ya giden metroda, bir kadın telefonla konuştuğu için bir başka kadın yolcu tarafından yüzünden bıçaklandı. Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki saldırganın kısa süre içerisinde yakalandığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtildi. Yüzüne bıçak darbesi alan kadın yolcuya da metro istasyonunda ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Erhan Altıparmak
 

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