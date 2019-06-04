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Rusya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Rusya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti
Rusya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Rusya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti - Tıkla İzle

Rusya'da yaşayan yaklaşık 30 milyon Müslüman, Ramazan Bayramı'nda da camilere akın etti. Müslümanlar, Rusya'nın en büyük camisi olan Prospekt Mira'daki Merkez Camii, Moskova'daki tarihi Moskova Camii, Moskova Anıt Camii'nde ve Krasnodar, St. Petersburg, Vladivostok gibi yaklaşık 40'a yakın şehirde bayram namazı kıldı. Camilere akın eden Müslümanlar camilere sığmayınca binlercesi cami dışında sokaklarda namaz kıldı. 

Ayrıca Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Tataristan, Kırım, Altay gibi Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslümanlar bayram namazını kıldı.
Müslümanların akın ettiği camilerde kılınan namazı Rusya Müftüler Konseyi canlı olarak tüm dünyaya yayınladı. Kılınan namazın ardından Müslümanlar bayramlaşırken camilerde kurulan aşevlerinde de yemek ikram edildi.  

Erhan Altıparmak
 

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