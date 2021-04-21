Rusya'da Navalny protestolarında gözaltı sayısı bini aştı

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde 3 hafta önce açlık grevine başlaması ve ardından hastaneye kaldırılması üzerine Navalny destekçileri sokaklara inmişti. Navalny'nin siyasi nedenlerden dolayı tutuklandığını savunan göstericiler bugün ülkenin 75'ten fazla şehrinde sokaklara dökülmüş, akşam saatlerine doğru gözaltı sayısı 500'e yaklaşmıştı. Ülkenin batı kentlerinde ise göstericiler saat 19:00'da sokağa inmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın gösterilerin yasal olmadığı yönündeki tüm uyarılara rağmen sokaklara çıkan göstericiler, "Navalny'ye özgürlük, Putin defol" sloganları atarak Navalny'nin tutuklanmasını protesto etti.

Moskova'da gece saatlerine doğru çatışmalar arttı

Rusya'nın batı şehirleri olan St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde ise akşam saatlerinde hareketlilik başladı. Polis, Kremlin Sarayı'nın çevresini abluka altına alarak giriş ve çıkışları kapattı. Protestocular ise Puşkin Meydanı ve yakınındaki caddelerde toplanarak gösterilere başladı. Moskova ve St. Petersburg'taki gösterilere polis müdahale ederken, ülke genelinde şuana kadar toplamda bin 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gösteriler, Rusya genelinde hala devam ederken, Rus polisi göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Kremlin çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Putin'in, Rusya Federal Meclis'inde “Ulusa Sesleniş” konuşması yaptığı sırada polis ekipleri, ülkenin birçok kentinde düzenlenen protestolar nedeniyle Kremlin Sarayı ve Rusya Parlamentosu çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Polis, Kremlin ve Parlamento'nun çevresini bariyerler kurarak kapatırken, bazı yollarda da geçişler polis kontrolünde sağlandı. Rusya'nın en turistik noktalarından biri olan Kremlin Sarayı, ilk kez ziyaretçilere kapatılmış oldu. Kremlin'e yakın noktada bulunan Abrat Metro İstasyonu'nda bekleyen polis ekipleri ise, gösterici olduğundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yaptı. Bu kontroller sırasında bazı kişiler, protestolara katılması ihtimaline karşın gözaltına alındı.

Erhan Altıparmak