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Rusya'da oksijen hattında arıza: Covid-19 hastası vefat sayısı 11'e yükseldi

Rusya'da oksijen hattında arıza: Covid-19 hastası vefat sayısı 11'e yükseldi
Rusya'da oksijen hattında arıza: Covid-19 hastası vefat sayısı 11'e yükseldi

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'daki hastanenin oksijen hattındaki arıza nedeniyle hayatını kaybeden Covid-19 hastası sayısı 11’e yükseldi.

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'nın başkenti Vladikavkaz'da bulunan bir hastanede dün 71 hastanın tedavi gördüğü yoğun bakım bölümünde oksijen boru hattında arıza meydana gelmiş, yoğun bakımda oksijen desteğine bağlı olan 9 Covid-19 hastası hayatını kaybetmişti.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, oksijen hattındaki arıza nedeniyle hayatını kaybeden Covid-19 hasta sayısının 11'e yükseldiği bildirilerek, 60 hastanın tedavisine oksijen tüpleri yardımı ile devam edildiği belirtildi.

Hastaneye uzman ekip gönderildi

Hastanedeki kazanın ardından Rusya Sağlık Bakanlığı ve Rusya Adalet Bakanlığı soruşturma başlatırken, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun hastanede inceleme yapması için uzman ekip gönderdiği açıklandı.

Kuzey Osetya Sağlık Bakan vekili Soslan Tebiev yaptığı açıklamada, hastanede toplam 452 hastanın tedavi gördüğünü ve bunlardan 71'inin Covid-19 hastası olduğunu aktardı. Söz konusu Covid-19 hastalarının hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ifade eden Tebiev, yaşanan olaydan doğrudan bu hastaların etkilendiğini açıkladı.

Erhan Altıparmak
 

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