Rusya'da okula silahlı saldırı: 9 ölü

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise halen okulun içerisinde olduğu bildirildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunan liseye sabah saatlerinde 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Okulda büyük panik yaşanırken, şu ana kadar 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binadan duman yükseldiği ve ölü sayısının artabileceği belirtildi. Okulda başlatılan kurtarma operasyonunun devam ettiği, itfaiye ve özel harekat polislerinin de çevrede görev aldığı öğrenildi.

Rusya İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin Rus basınına yaptığı açıklamada ise 17 yaşında olduğu belirtilen bir saldırganın gözaltına alındığı, diğerinin ise halen okulun içerisinde olduğu kaydedildi.

Rusya'da okul saldırısının faili yakalandı

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırının faili, yürütülen operasyon sonucu yakalandı. 19 yaşında olduğu açıklanan saldırganın ruhsatlı silah sahibi olduğu tespit edildi. Saldırının ardından Tataristan'da 12 Mayıs günü ulusal yas ilan edildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan sabah saatlerinde bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıyla sarsılırken, korkunç olayın detayları netleşmeye başladı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, daha önce 2 olduğu belirtilen fail sayısının 1 olduğu ve saldırganın yakalandığı bildirildi. Kimlik tespiti yapılan saldırganın 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu aktarıldı. Rus basını ise Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberlerde, söz konusu saldırganın aynı okuldan mezun olduğunu belirtti. Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da verdiği bilgide, "19 yaşında ruhsatlı silah sahibi. Daha önce sabıkasının olup olmadığı araştırılıyor" diye konuştu. Rüstem Minnihanov ölümlerin çoğunun okulun 3. katında gerçekleştirildiğini ifade ederken, Tataristan'da 12 Mayıs tarihinde ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, ülkedeki silah kullanımına dair yeni tedbirlerin getirilmesine yönelik çalışma başlatılacağını belirtti.

Yaralı sayısı 20'ye yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko saldırının ardından toplam 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bakan, 6 kişinin ameliyata alındığını ve sağlık durumlarının kritik olduğunu belirtti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.