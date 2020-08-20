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Rusya'da operasyon hazırlığındaki Ukrayna istihbaratına baskın

Rusya'da operasyon hazırlığındaki Ukrayna istihbaratına baskın
Rusya'da operasyon hazırlığındaki Ukrayna istihbaratına baskın

Rusya’da gizli operasyon hazırlığında olduğu belirtilen Ukrayna istihbaratında çalışan 2 Ukraynalı ile suç örgütüne üye 7 Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Rusya’da operasyon hazırlığındaki Ukrayna istihbaratına baskın - Tıkla İzle

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da Ukrayna İstihbaratının gizli bir operasyon hazırlığında olduğunun tespiti üzerine baskın yapıldığı belirtildi.

FSB'nin açıklamasına göre Ukrayna istihbaratı, ülkedeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların liderlerinden birine yönelik gizli bir operasyon kararı aldı. Bunun üzerine Rus suç örgütü ile iletişim kuran Ukrayna istihbaratı bu örgüte avans olarak 50 bin dolar para gönderdi. Ardından Ukrayna istihbaratından kişiler Rusya'ya geldi. Suç örgütü ve Ukrayna İstihbaratı arasında yapılan gizli görüşmeler, para akışları Rus istihbaratına takıldı. Rus istihbaratının takibindeki Ukrayna istihbarat elemanları ve Rus suç örgütünden bazı kişiler operasyonu başlatmak üzereyken Rus istihbaratı karşı operasyon yaptı.

Operasyona karşı operasyon yapıldı

Rusya Federal İstihbarat Servisi çalışanları tarafından yapılan operasyonda Rus suç örgütüne mensup Makarov T.B, Mishchenko M.S., Kapkaeva O.D., Kormich A.M., Pyzin M.Y., Moroz E.A. ve Dolgov V.V gözaltına alındı. Rus suç örgütü mensuplarının yanında bulunan ve Ukrayna istihbaratı elemanı olduğu iddia edilen Andrey Baydala ve Igor Mişçenko da gözaltına alındı. FSB, Ukrayna istihbaratının bu gibi operasyonlara benzer başka girişimlerinin de bulunduğunu bu operasyonların da deşifre edildiğini bildirirken, Ukrayna istihbaratının yakalamak istediği milis liderin ismi kamuoyuna duyurulmadı. Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Erhan Altıparmak
 

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