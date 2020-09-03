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Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü

Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü
Rusya'da ormanlık alanda yangın: 2 ölü

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu çok sayıda kişi tahliye edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov'da ormanlık alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede birçok alana yayıldı. Belokalitvinsky, Tarasovsky, Kamensky ve Krasnosulinsky kentleri arasında yayılan yangın kısa sürede yerleşim bölgelerine ulaştı. Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Be-200 yangın söndürme uçağı, Mİ-8 yangın söndürme helikopteri, 120 itfaiye aracı ve 406 itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından en çok müdahale edilen nokta 150 hektarlık alanın yandığı Tarasovsky bölgesi oldu.

Tarasovsky bölgesindeki yangında 140 kişinin kendi imkanlarıyla kaçtığı açıklanırken yaklaşık 100 kişinin Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildiği ifade edildi. Tahliyeler sırasında yangının sıçradığı evlerden birinde yanmış bir ceset bulundu. Cesedin 1935 doğumlu bir kadına ait olduğu tespit edilirken adli tıp morguna götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yangının yayıldığı bölgelerden olan Krasnosulinsky bölgesinde de yangın yerleşim alanlarına ulaşırken bir çiftlikte bir cesedin bulunduğu, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Yangının bazı noktalarda etkisinin devam ettiği öğrenilirken, alevlerin büyük oranda kontrol altında tutulduğu ve birçok noktada soğutma çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Erhan Altıparmak

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