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Rusya'da otomobil çukura düştü

Rusya'da otomobil çukura düştü
Rusya'da otomobil çukura düştü

Rusya’nın Amur bölgesindeki otoyolda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, otoyolda oluşan çukura düştü.

Rusya'nın Amur bölgesinde yoğun yağış nedeniyle Çita-Habarovsk otoyolunun 834'üncü kilometresinde 10 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Çökme meydana geldiği sırada seyir halindeki bir otomobil çukura düştü. Yaşanan olay üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra ambulans gönderildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki diğer kişi araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölge yönetimi otomobilin çukurdan çıkarıldığını, trafiğe kapanan yolda düzeltme çalışmalarına başlandığını açıkladı.  

Erhan Altıparmak
 

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