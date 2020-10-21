İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'da petrol boru hattı patladı

Rusya'da petrol boru hattı patladı
Rusya'da petrol boru hattı patladı

Rusya’da bir tesisin yanından geçen petrol boru hattı patlayınca hattan geçen yakıt 15 metre yüksekliğe kadar fışkırdı.

Rusya'da petrol boru hattı patladı - Tıkla İzle

Rusya'nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ne bağlı Nefteyugansk şehir kırsalında Rusya'nın devlet petrol şirketi Rosneft'e ait bir boru hattında patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde patlayan boru içindeki yakıt 15 metre yükseğe fışkırdı.

Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken petrolün toprağa karışmaması için önlemler alındığı duyuruldu. Ekipler tarafından önce boru hattındaki gazın akışı kesildi ardından boru hattının patlayan kısmı tamir edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada boru hattındaki patlamanın 3 saatlik çaba sonucu tamir edildiği toprağa fışkıran petrolün çevreye zarar vermeden özel kimyasallar sayesinde toplandığı ve boru hattından tekrar petrol akışının sağlanacağı ifade edildi.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.