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Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu

Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu
Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu

Rusya'nın Sibirya bölgesinde radardan kaybolan An-28 tipi uçağın sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tomsk'ta AN-28 tipi bir uçak radardan kayboldu. Rusya Federal Havacılık Ajansı, uçakta 4'ü çocuk, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 17 kişinin bulunduğunu belirtti. Rusya'da geçtiğimiz 6 Temmuz'da Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski'den kalkan AN-26 tipi uçak, Palana'ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatının kesilmesinin ardından düşmüştü. Uçakta bulunan 22'si yolcu, 6'sı mürettebat olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Erhan Altıparmak

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