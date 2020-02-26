Rusya'da referandum tarihi 22 Nisan olarak belirlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayında Ulusal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'da yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu söylemesinin ardından kurulan komisyon, yeni anayasa içeriği ve referandum tarihi konusunda çalışmalarını tamamladı. Putin ile bir araya gelen komisyon üyeleri, referandum tarihini netliğe kavuştururken toplantının ardından açıklama yapan Anayasa Değişikliği Komisyonu üyesi ve Duma milletvekili Pavel Kraşeninnikov, Putin'in komisyon üyelerinin 22 Nisan tarihini kabul ettiğini ifade etti. Kraşeninnikov, "19 Nisan'da Ortodoksların paskalya orucu bitiyor, 24 Nisan'da ise Müslümanlar için ramazan orucu başlıyor. Bu açıdan bu tarih, referandum için en uygun tarih" ifadelerini kullandı.

Alınan kararın ardından Rusya'da seçim komisyonunun referandum için çalışmalarını başlatacağı açıklandı.

Erhan Altıparmak