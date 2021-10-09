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Rusya'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Rusya'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Rusya'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Rusya'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

Rusya'nın Orenburg bölgesinde dün akşam içtikleri sahte içkiden zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 37 kişiden 18'i hayatını kaybetmişti. Yetkililer, 8 kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybettiğini ifade ederek, toplam can kaybının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Orenburg bölgesine bağlı Yasnensky, Dombarovsky ve Adamovsky kırsal yerleşim alanlarında yaşadığı belirtilirken, sahte içkiden zehirlenenlerden alınan örneklerde saf metanolün seviyesinin 3 ile 5 katı üzerinde çıktığı vurgulandı.


Orenburg Bölgesi yetkililer, olayın ardından sahte içkiye karşı bir heyet oluşturularak bölgede çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise dün ve bugün yapılan sahte içki operasyonlarında toplam 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede sahte içki operasyonlarına devam edileceği vurgulanırken, halka ise yasa dışı içki tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.

Erhan Altıparmak
 

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