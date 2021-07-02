Rusya'da salgında art arda 4. günde rekor: son 24 saatte 679 ölüm

Rusya'da son dönemlerde başta Delta olmak üzere farklı türlerde korona virüs mutasyonlarının tespit edilmesinin ardından vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 679 kişinin virüse yenik düşmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Son veriyle birlikte ülkede korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 136 bin 565'e yükseldi. Ülkede art arda 4. gün ölüm sayısında rekor kırılırken, dün 672, 30 Haziran'da 669, 29 Haziran'da ise 652 can kaybı kayda geçmişti.

Vaka sayısı 20 binin üzerinde

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 218 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı da 5 milyon 561 bin 360'a yükseldi. Son 24 saatte 18 bin 197 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin toplam sayısı ise 5 milyon 35 bin 518'e ulaştı.

Ülkede korona virüs vakalarının en yoğun olarak görüldüğü Moskova'da bir önceki güne oranla vaka sayısından düşüş yaşandı. Son 24 saatte Moskova'da 6 bin 893 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 372 bin 705 oldu.

Dün 108 kişinin yaşamını yitirdiği Moskova'da bugün ise 112 kişi hayatını kaybetti ve salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 22 bin 668'e yükseldi.

Ülkede Moskova'dan sonra en çok can kaybı ise son 24 saatte 101 ölüm ile St. Petersburg'ta kaydedildi.

Erhan Altıparmak

