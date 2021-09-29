Rusya'da salgında üst üste 2. gün rekor

Rusya'da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 22 bin 430 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 487 bin 138'e yükseldi.

Son 24 saatte 857 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülkede günlük can kaybı sayısı art arda 2. gün rekor kırdı. Son veriyle birlikte ülkede korona virüse yenik düşenlerin sayısı 206 bin 388'e ulaştı. Son 24 saatte 18 bin 456 kişi ise iyileşirken, iyileşenlerin sayısı da 6 milyon 653 bin 941'e yükseldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, salgındaki rakamların "ciddi bir endişe nedeni" olduğunu, ancak ülke çapında kısıtlamaların şu anda gündemde olmadığını ifade etti. Bölgesel hükümetlerin kendi önlemlerini uygulamaya koyma yetkisine sahip olduğunu vurgulayan Peskov, bazı bölgelerin artan enfeksiyonlar kapsamında bu yöntemi uyguladığını belirtti.

Rusya'da dün 852 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 30'u korona virüse karşı tamamen aşılandı.