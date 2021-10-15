Rusya'da salgında üst üste iki gün vaka ve ölüm sayısında rekor

Rusya'da korona virüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayıları bir kez daha rekor tazeledi. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 196 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 7 milyon 925 bin 176'ya yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 999 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı ise 221 bin 313'e ulaştı. Rusya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı kayda geçmiş oldu.

Moskova'da vaka sayısı 6 binin üzerinde

Başkent Moskova'da son 24 saatte 72 ölüm, 6 bin 631 vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 706 bin 129'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 21'e yükseldi. Ülkenin en büyük ikinci kenti St. Petersburg'ta ise son 24 saatte 2 bin 632 vaka ve 62 ölüm kayda geçti.

"Sokağa çıkma yasağı için bir neden yok"

Rusya'da vaka ve ölüm sayılarının sürekli rekor tazelemesi akıllara yeni bir sokağa çıkma yasağı getirilip getirilmeyeceği sorusunu getirdi. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ülkede yeni bir sokağa çıkma yasağı uygulanması için bir neden görmediğini ifade etti. Matviyenko, "Durum iyi değil, ama federal düzeyde bir sokağa çıkma yasağı getirilmesi için bir neden göremiyorum. İş dünyasına ve çalışanlara bu konuda güvence veriyorum. Bunu yapmak doğru değil. Çünkü bu kararın halkımız ve ülkemiz için son derece olumsuz sonuçları olur" dedi.

Dün de rekor kırılmıştı

Rusya'da dün korona virüs nedeniyle 986 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 299 yeni vaka kaydedilmişti. Bu sayılar en yüksek günlük vaka ve ölüm sayısı olarak kayıtlara geçmişti. Böylece ülkede 2 gün üst üste hem vaka hem de ölüm sayısında rekor kırılmış oldu.

Erhan Altıparmak

