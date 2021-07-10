Rusya'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 752 ölüm

Rusya'da korona virüs salgınında Delta mutasyonunun etkisiyle vaka ve ölüm sayısındaki artış sürüyor. Rusya korona virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre salgında son 24 saatte 752 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısı kayda geçti.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 142 bin 253'e yükseldi. Ülkede alınan yeni tedbirlere rağmen vaka sayısında düşüş görülmezken, son 24 saatte 25 bin 82 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 758 bin 300'e ulaştı.

Rusya'da salgında en çok vaka başkent Moskova'da kaydedildi. Son 24 saatte Moskova'da 5 bin 694 kişide korona virüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 423 bin 828 oldu. En çok ölüm sayısı yine Moskova'da kayıtlara geçti. Başkentte son 24 saatte 108 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı da 23 bin 538'e yükseldi. Günlük ölüm sayısında Moskova'yı 102 ile St. Petersburg takip etti.

Erhan Altıparmak

