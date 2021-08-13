Rusya'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 815 ölüm

Rusya'da korona virüsle mücadele sürüyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre salgında ülke genelinde son 24 saatte 22 bin 277 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 6 milyon 557 bin 68'e yükseldi.

Son 24 saatte 815 kişinin virüse yenildiği ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısı kayda geçti. Son veriyle birlikte korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 bin 864'e ulaştı.

Ülkede üst üste ikinci gün 800'den fazla ölüm yaşanırken, Perşembe günü virüs nedeniyle 808 kişi yaşamını yitirmişti.

En çok ölüm Moskova'da

Rusya'da son 24 saatte en çok ölüm 59 ile başkent Moskova'da kaydedildi. Başkentte salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 26 bin 482 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 2 bin 529 vakanın görüldüğü kentte, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 537 bin 888'e yükseldi.

Erhan Altıparmak

