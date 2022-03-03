Rusya'da savaş karşıtı gösteriler devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatma kararının hemen ardından ülkenin hemen hemen tüm kentlerinde protesto gösterileri devam ediyor. Başta başkent Moskova, St. Petersburg, Krasnodar ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde düzenlenen gösterilerde, Rusya'nın Ukrayna'dan geri çekilmesi istendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı da sloganlar atan göstericilere, Rus polisi müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında aralıklarla çatışmalar da çıkarken, binlerce kişi gözaltına alındı. Polislerin yaşlı bir kadını gözaltına alması büyük tepki çekerken, yaşlı kadının gözlatına alınmasına engele olmak isteyenlere ise müdahale edildi.

Moskova Şehir Mahkemesi eylemlere katılan 60 kişinin tutuklandığını duyururken, Rusya İçişleri Bakanlığı 1 haftada 600'ün üzerinde göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya'daki OVD Info sivil toplum kuruluşu, 729'u bugün olmak üzere toplam 7 bin 580 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Erhan Altıparmak



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