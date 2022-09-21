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Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası

Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası

Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, kısmi seferberlik ilanına yönelik Rusya Ceza Kanunu'nda yeni düzenlemelere gitti. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun, vatana ihanet başlıklı maddesine göre seferberlik kararına uymayan ve birliklerine teslim olmayanlar 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Yine aynı düzenlemede emir - komuta talimatlarına uymayanlar ve silahlı operasyonlara katılmayı reddedenler 2 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Savaş sırasında yağma gibi faaliyetlere katılanlar da 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. 

 

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