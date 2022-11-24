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Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü

Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde çevresine ateş açarak 3 kişiyi öldüren saldırgan daha sonra intihar etti.

Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü - Tıkla İzle

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Krımsk kentindeki Komarov Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezi önüne gelen şüpheli kişi etrafa rastgele ateş açtı. Saldırganın çevresindekileri hedef alarak ilerlemeye devam ettiği sırada bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. O esnada aracına binen saldırgan, silahıyla intihar etti. Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Bölgesi Müdürlüğü Basın Sözcüsü Aleksandr Runov, saldırının detayları ile ilgili açıklama yaptı. Saldırganın, 1956 doğumlu yerel sakin olduğunu söyleyen Runov, "Saldırıda 3 kişi öldü. Ardından saldırganın intihar etmesiyle toplam ölü sayısı 4'e ulaştı" dedi. Saldırının nedenine ilişkin bilgi olmadığını ifade eden Runov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen saldırganın cinnet geçirerek çevresine ateş açmış olabileceği belirtildi.

Erhan Altıparmak

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