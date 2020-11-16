Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla korona vak'ası tespit edildi

Korona virüs salgınında Rusya'da görülen korona virüs vak'a sayısındaki artış devam ediyor. Son 24 saatte 22 bin 778 korona virüs vak'asının tespit edildiği ülke genelinde toplam vak'a sayısı 1 milyon 948 bin 603 olarak açıklandı. Son 24 saatte korona kaynaklı can kaybı 303 olarak açıklarken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 489'a yükseldi.

Tespit edilen vak'alardan 6 bin 360'ının Moskova'da kayıtlara geçtiği bildirilirken, 810'u Moskova çevresinde, 403'ü Nijniy Novgorod bölgesinde, 353 ü Karelia bölgesinde ve 346'sı ise Arhangelsk'te tespit edildi.

Rusya'da toplamda 461 bin 265 aktif korona virüs vak'asının olduğu öğrenildi.

Saint Petersburg'da en yüksek vak'a sayısı

Saint Petersburg kentinde ise son 24 saatte tespit edilen vak'a sayısı 2 bin 39 olarak açıklandı. Rus yetkililer, tespit edilen korona virüs vak'a sayısının salgının başından beri en yüksek vak'a sayı olduğunu açıkladı. Kentte bir önce belirlenen korona virüs vak'a sayısının bin 944 olduğunu aktaran yetkililer, son 24 saatte bin 70 hastanın tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiğini dile getirdi.

Salgının başından bu yana 83 bin 743 kişinin enfekte olduğu ifade edilirken, 49 bin 733 kişinin tedavi edildiği bildirildi. 4 bin 551 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken 29 bin 459 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.