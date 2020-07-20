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Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla vaka

Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla vaka
Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla vaka

Rusya’da günlük korona virüs vaka sayıları binlerde seyretmeye devam ediyor.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 940 vaka tespit edildiği, 85 korona virüs kaynaklı can kaybı yaşandığı bildirildi.

Rus yetkililer, günlük vaka sayısının 5 bin olmasına rağmen 2 buçuk ayın ardından görülen en düşük günlük korona virüs vaka sayısı olduğunu söyledi. Rusya genelinde en düşük vaka sayısı 5 bin 841 ile 26 Nisan'da kaydedilmişti. Ülke genelinde korona virüs kaynaklı ikinci en düşük can kaybının görüldüğü vurgulandı.

Rusya genelinde 777 bin 486 korona virüs vakası tespit edilirken, 12 bin 427 kişi korona sonucu hayatını kaybetti.

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