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Rusya'da test yapılan 103 kişide korona virüsüne rastlanmadı

Rusya'da test yapılan 103 kişide korona virüsüne rastlanmadı
Rusya'da test yapılan 103 kişide korona virüsüne rastlanmadı

Rusya’da şu ana kadar korona virüsü şüphesiyle 103 kişiye test yapıldığı ve hastaların bu virüsü taşımadığının tespit edildiği açıklandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan resmi açıklamada, Çin'den dünyaya yayılan korona virüsü ile ilgili yapılan testlere ilişkin bilgi verildi. Çin ile komşu olan ve demir yolu, hava yolu ve kara yolu bağlantıları bulunan Rusya, virüs konusunda en büyük tedirginliği yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Rospotrebnadzor, Rusya'da bugüne kadar korona virüsü şüphesiyle 103 kişiye test yapıldığını ve korona virüsü vakasına rastlanmadığını açıkladı. Şüpheli kişiler üzerinde yapılan testlerde 13 kişide domuz gribi, 6 kişide karma enfeksiyon ve 5 kişide parainfluenza hastalıklarının görüldüğü kaydedildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, korona virüsünden kaynaklanan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 106'ya yükseldiğini, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının ise 4 bin 535'e ulaştığını belirtti.

Erhan Altıparmak

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