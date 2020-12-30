Rusya'da tırların sıkıştırdığı araç takla attı

Rusya'ya bağlı Başkurdistan'daki Ufa - Neftekamsk otoyolunda kadın sürücü aracı ile ilerlediği sırada karşı yönden gelen bir tır, önündeki tırı geçmeye çalıştı. Tırların altında kalmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün eşi “dikkat dikkat” diye seslenirken araç karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptı. Buz tutan yoldan çıkarak tıra çarpan araç, yolun ortasında takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü ve eşi yaralanırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polisin araç kamerasından yaptığı incelemede tır sürücüleri değil kadın sürücü hatalı bulundu. Polisler tuttuğu tutanakta otomobil sürücüsünü suçlarken çarptığı tırın masrafları da sürücüye kaldı. Trafik kazasının görüntüleri Rusya'da tartışmalara yol açtı.

Erhan Altıparmak

