Rusya'da toplam Covid-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) dünya genelinde etkisini arttırarak yayılmaya devam ediyor. Rusya'da Korona Virüs Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 258 pozitif vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 milyon 21 bin 964'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, son 24 saatte 567 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısının 54 bin 226'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artışın yüzde 0.1'i geçmediği belirtilirken, Covid-19 kaynaklı can kayıplarında yaşanan artış ise yüzde 1.79 olarak kaydedildi. Covid-19 vakalarında gözlenen iyileşme oranının ise yüzde 80.3'e yükseldiği, iyileşme oranlarındaki artışın Ekim ayından itibaren kaydedilen en yüksek yüzde olduğunu aktarıldı.

Rusya'da son Covid-19 verilerine göre Rusya'nın St. Petersburg kenti 3 bin 755 pozitif vakanın tespit edilmesinin ardından son 24 saatte ülkedeki en yüksek vaka sayısının kayda geçtiği kent oldu. Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı ise 406 pozitif vaka ile ülkedeki en düşük günlük vaka sayısının tespit edildiği bölge oldu.

60 yaş üstü vatandaşlar da aşı olabilecek

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko yaptığı açıklamada, Rusya'da 60 yaş üstü vatandaşlar için Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşılarının kullanımına izin verildiğini duyurdu. Ülke genelinde toplu aşılamanın başlayacağına dikkat çeken Bakan Murashko, “Sağlık Bakanlığı, tıbbi kullanım talimatlarında yapılan değişiklikleri onayladı. Sputnik V aşısı, 18 yaş ve üstü kişileri aşılamak için onaylanmıştır. Bu nedenle 60 yaşın üzerindeki vatandaşlar artık yeni tip korona virüs enfeksiyonuna karşı aşılanabilir” ifadelerini kullandı. Murashko, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Sputnik V'nin 60 yaş üzeri vatandaşlar için etkili ve güvenli olduğunu belirtti.

Rusya'da Covid-19'a karşı aşılama kampanyası 10 Aralık'ta başlamıştı. Rusya Sağlık Bakanı Murashko 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, toplu aşılama kampanyası çerçevesinde Covid-19 aşılarının tüm ülkeye dağıtıldığını ifade etmişti.