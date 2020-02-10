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Rusya'da trafo bomba gibi patladı

Rusya'da trafo bomba gibi patladı
Rusya'da trafo bomba gibi patladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir trafoda meydana gelen patlamada alevler bina yüksekliğine kadar ulaştı.

Rusya'da trafo bomba gibi patladı - Tıkla İzle

Moskova'ya bağlı Podolsk kentinde geniş bir alanın elektrik dağıtım işlevini gören büyük bir trafoda patlama meydana geldi. Trafonun patlamasıyla alevler apartman boyuna kadar ulaştı. Savaşı anımsatan görüntülere neden olan patlama nedeniyle trafo çevresindeki binaların camları kırıldı. Patlama nedeniyle bölgedeki 125 evin elektrik, su ve doğalgazları kesilirken, patlamadan toplam 24 bin kişi etkilendi. Patlama sonucu can kaybı yaşanmazken, maddi zararın oldukça yüksek olduğu açıklandı.

Patlama kentte paniğe neden olurken, bölgeden geçen bir sürücü patlamayı tesadüfen araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne sererken, sorunun hala devam ettiği açıklandı. Bazı bölgelere elektrik verilirken, bazı noktalarda ise hala elektrik sorunu yaşandığı ifade edildi. Yetkililer, patlamanın nedeni ile ilgili araştırmaya devam edildiğini açıkladı.

Erhan Altıparmak

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