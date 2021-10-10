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Rusya'da uçak düştü: 16 ölü, 7 yaralı

Rusya'da uçak düştü: 16 ölü, 7 yaralı
Rusya'da uçak düştü: 16 ölü, 7 yaralı

Rusya'ya bağlı Tataristan'da 23 kişiyi taşıyan uçağın kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Rusya'da uçak düştü: 16 ölü, 7 yaralı - Tıkla İzle

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Menzelinsk kentinde 21 paraşütçü ve 2 mürettebat ile kalkış yapan L-410 tipi çift motorlu hafif uçak kalkıştan hemen sonra düştü. Bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 7 kişi kazadan sağ olarak kurtarılırken, 16 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, 19 kişilik kapasitesi bulunan uçağın fazla yolcu taşıması nedeniyle düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yine L-410 tipi uçak düşmüş, uçaktaki 4 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

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