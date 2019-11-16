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Rusya'da uçakların kanatları birbirine takıldı

Rusya'da uçakların kanatları birbirine takıldı
Rusya'da uçakların kanatları birbirine takıldı

Rusya’da havaalanına iniş yapan 2 uçağın kanatları birbirine takılınca havaalanında korku dolu anlar yaşandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na gece saatlerinde Belarus'un başkenti Minks'ten gelen bir yolcu uçağının kanadı havaalanında uçuşa hazırlanan başka bir yolcu uçağının kanadına takıldı. Uçağın pilotu kanatların birbirine takılmasını hissetmesi üzerine uçağı durdurdu. Pilotun dikkati sayesinde uçakta büyük bir maddi hasar ve yolcuların zarar görmesinin önüne geçildi.

Havaalanında yaşanan kazada her 2 uçağın kanatları hafif şekilde zarar gördü. Minsk'ten Moskova'ya gelen uçakta bulunan yolcular yaşanan kazadan hiçbir zarar görmedi. Yaşanan kazanın ardından her 2 uçak hangara çekilerek kaza ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Uçuşa hazırlanan uçağın yerine ise başka bir uçak kullanıldı.

Erhan Altıparmak
 

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