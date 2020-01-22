'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı' müdahale

Rusya'da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı' müdahale
Rusya'da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı' müdahale

Rusya'dan Dubai'ye gitmek üzere pistten havalanan uçakta olay çıkaran yolcuyu diğer yolcular kollarından bantlayarak durdurdu.

Rusya'da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı’ müdahale - Tıkla İzle

Rusya'nın Ufa kentinden Dubai'ye gitmek üzere uçağa binen bir yolcu, uçağın kalkışından sonra diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı. Diğer yolcular kadının herkesi rahatsız etmesi ve küfür etmesi üzerine kabin görevlilerine şikayette bulundu. Alkollü olduğu gözlenen yolcuyu kabin görevlileri durduramayınca bu kez uçaktaki diğer yolcular devreye girdi. Rahatsızlık vermeye devam eden kadının kollarından tutan başka bir yolcu, kabin görevlilerinden kollarını bağlayabilmek için bir malzeme istedi. Kabin görevlileri ise koli bandı getirerek yolcunun, olay çıkaran kadını kollarından bağlamasına yardım etti. Sakinleşmeye başlayan kadın, yolculuğa devam ederken uçak Dubai'ye iniş yaptıktan sonra polise teslim edildi.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.