Rusya'da ücretli izin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını çalışma hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rusya genelinde artan korona virüs vakaları ve ölümlerine karşı 25 Mart tarihinde ekranlardan Rus halkına seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomik tedbirlerin yanı sıra 30 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında çalışanlara ücretli izin vereceklerini duyurmuştu.

Bugün ekranlardan yine Rus halkına seslene Putin, çalışanlar için daha önce açıklanan ücretli izin sürelerinin sonuna yaklaşıldığını söyleyerek, bu sürenin 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Putin, yaptığı konuşmada, "Rusya da dahil olmak üzere dünyada salgının zirve noktası henüz geçilmedi. Bu nedenle, tatil süresini ay sonuna, yani 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldım. Bu sürede içinde çalışanları maaşları ödenmeye devam edecek" dedi.

Rusya'da en çok korona virüs vakalarının ve ölümlerinin görüldüğü başkent Moskova için de konuşan Putin, Moskova'da korona virüs salgınıyla ilgili durumu tersine çevirmeyi henüz başaramadıklarını fakat yaşlıların korunması ve kreşlerde salgının yaygınlaşmasının önlenmesinde başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.

Erhan Altıparmak

