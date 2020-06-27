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Rusya'da vaka sayısı 627 bine ulaştı

Rusya'da vaka sayısı 627 bine ulaştı
Rusya'da vaka sayısı 627 bine ulaştı

Rusya'da korona vaka sayısı 6 bin 852 artarak 627 bini geçti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye hızla yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) olumsuz etkileri devam ediyor.

Dünya genelinde 9 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 497 binden fazla ölüme neden olan  korona virüsün en etkili olduğu ilk 3 ülkeden biri olan Rusya'da vaka sayısı 627 bin 646'ya ulaştı. Rusya son 24 saatte 6 bin 852 yeni vaka ve 188 yeni can kaybı duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 627 bin 646'ya, can kaybı ise 8,969'a yükselmiş oldu. Son 24 saatte 9 bin 200 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı ise 393 bin 352'ye ulaştı.

Öte yandan bazı eleştirmenler ise Rusya genelindeki gerçek vaka oranlarının açıklanandan daha fazla olduğunu iddia ediyor.

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