Rusya'da vaka sayısı yine 10 binin üzerine çıktı

Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Rusya'da dün umut veren açıklamanın ardından bugün vaka sayılarındaki kritik artışın sürdüğü aktarıldı. Ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 10 bin 598 olarak açıklandı. Böylece ülkede Covid-19 vaka sayısı 262 bin 843'e yükselirken son 24 saatte 113 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ise can kaybı 2 bin 418'e yükseldi.

Ülkede dün Covid-19 vaka sayısı 10 binin altına düşerek 9 bin 974 olarak açıklanmıştı. 2 Mayıs'tan bu yana vaka sayıları 10 binin üzerinde seyrediyordu.