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Rusya'da vaka sayısında yeni rekor

Rusya'da vaka sayısında yeni rekor
Rusya'da vaka sayısında yeni rekor

Rusya’da korona virüs salgınında yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11 bin 231 vaka kayıtlara geçti.

Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Rusya'da bilanço artıyor.

Son 24 saatte 11 bin 231 yeni vakanın görülmesi ile bir günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı. Ülkede toplam vaka sayısının 177 bin 160'a ulaştığı bildirildi. Ülkede korona virüsten son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının bin 625'e ulaştığı açıklandı. Rusya'da salgının merkezi haline gelen Moskova'da 85 bin 973 vaka ve 866 ölüm bulunuyor.

Korona virüs dünya çapında 3 milyon 834 binden fazla insana bulaştı.

 

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