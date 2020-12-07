Rusya'da vinç çöktü: 2 ölü

Rusya'nın Samara bölgesinde bulunan Volga nehri üzerindeki köprü inşaatında dün sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Köprü demirlerinin yerleştirilmesi sırasında vinç devrilerek suya gömüldü. Vincin devrilmesi nedeniyle vinç operatörü 5 işçi nehre düştü. Nehre düşen 3 işçi arkadaşlarının yardımı ile çıkarıldı. Hipotermi geçiren 2 işçi hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulurken, kurtulan diğer işçi sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bulanamayan diğer 2 işçi için arama başlattı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, nehir suyu sıcaklığının eksi 10 derece olması nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen işçileri arama çalışmaları devam ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dün sabah yaşanan kazanın ardından 2 işçinin cesedini aramak üzere 26 dalgıç ve 12 kurtarma aracı görevlendirildiğini fakat cesetlerin henüz bulunamadığını belirtti. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Erhan Altıparmak

