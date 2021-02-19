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Rusya'da vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Rusya'da vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Rusya'da vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Rusya’da demiryolu hattı üzerindeki köprüde reklam panolarında çalışma yapan 2 işçi, bir kamyonun çalıştıkları vince çarpması ile vincin sepetinden demiryolu hattının üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da vinç sepetinden düşen 2 işçi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki Rostov-na-Donu'da bir vinç demiryolu hattının üstüne kurulan Staçki Köprüsü'ndeki reklam panolarında çalışma yaptıkları sırada bir kamyonun çalıştıkları vince çarptı. Çarpmanın etkisi ile dengelerini kaybeden işçiler, metrelerce yükseklikten köprünün altında bulunan demiryoluna düşerek hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazanın ardından olay yerine hızlıca ambulans sevk edildiğini fakat işçilerden 1'nin düştüğü anda diğerinin ise hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı, kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Komite, işçilerin bağlı olduğu şirketin yetkililerinin de işçilerin can güvenliği için gerekli tedbirleri almadıkları için soruşturma kapsamına dahil edildiklerini belirtti.

Erhan Altıparmak

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