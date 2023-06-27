Rusya'da Wagner'e karşı açılan ceza soruşturması düştü

Rusya'da geçtiğimiz cuma günü silahlı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'e yönelik açılan ceza soruşturması, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında kapatıldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 gün süren isyana katılanların 24 Haziran'da suç içerikli eylemlerinden vazgeçtiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu durum ve soruşturma süreci için önemli diğer koşullar dikkate alınarak 27 Haziran'da ceza soruşturmasının kapatılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

"Wagner'in ağır teçhizatı teslim etmesi konusunda hazırlıklar sürüyor"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in elinde bulunan ağır askeri teçhizatın Rus ordusuna devri konusunda çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Wagner'in ağır askeri teçhizatının Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne devri konusunda hazırlıklar devam ediyor" denildi.

Erhan Altıparmak

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