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Rusya'da yayaların üstüne kar kütlesi düştü

Rusya'da yayaların üstüne kar kütlesi düştü
Rusya'da yayaların üstüne kar kütlesi düştü

Rusya'da yolda yürüyen 2 kadının üstüne bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü. Yaralanan kadınların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya'da yayaların üstüne kar kütlesi düştü - Tıkla İzle

Rusya'nın Kemerovo bölgesine bağlı Tayga şehrinde yolda yürüyen iki kadının üzerine bir binanın çatısından dev kar kütlesi düştü. Kadınlar, kar kütlesinin çığ gibi düşmesi sonucu yola savruldu. İki kadın çevredekilerin yardımıyla karların arasından çıkarıldı. Olayda hafif yaralandığı belirtilen kadınlar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kemerovo Bölge Savcılığı, 24 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, çatı temizliğinde ihmali olanların tespit edileceğini duyurdu.

Erhan Altıparmak

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