Rusya'da yeni internet yasası ilk kez uygulandı

Rusya'da geçtiğimiz yıl meclise gelmesiyle muhalefet tarafından "internet yasakları" olarak bilinen internet yasası Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla yürürlüğe girmişti. Rusya'da muhalefet özgürlüklerin kısıtlandığı iddiasıyla yasaya karşı çıkarak sokağa inmişti. Çatışmalara neden olan ve tüm itirazlara rağmen onaylanan yeni internet yasası, aylar sonra ilk kez uygulandı.

Moskova'da bir bölge mahkemesi bir çiftin sosyal medya üzerindeki paylaşımı nedeniyle söz konusu internet yasasını uygulama kararı verdi. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra durumu kabullenemeyen erkek, eski sevgilisine sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditler içeren paylaşımlar yapınca genç kız mahkemeye başvurdu. Mahkeme yeni internet yasası ile uyarınca yorumun kaldırılmasını, kaldırılmaz ise Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yorumun erişime kapatılmasına karar verdi. Karar tebliğ edildikten sonra paylaşımları yapan genç yorumları ve paylaşımları sildi. Böylelikle ülkede ilk kez yeni internet yasası uygulanmış oldu.

Erhan Altıparmak